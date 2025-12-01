Art Apéro au Musée Champagne Famille Carbot Musée Champagne Famille Carbot Châlons-en-Champagne

Art Apéro au Musée Champagne Famille Carbot

Musée Champagne Famille Carbot 12 Boulevard Victor Hugo Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11 21:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Tout public

Plongez dans le monde de la créativité et du champagne !

Que vous soyez novice ou expert, laissez vous guider dans la création d’une œuvre d’art unique. Nous vous attendons dans le cadre enchanteur d’une belle demeure du XIXème siècle au cœur de Châlons-en-Champagne!

L’activité comprend

○ Technique de Création Apprenez les secrets de la peinture avec les conseils experts de l’artiste passionnée Elena LANCELEUX, qui vous guidera à travers chaque étape de la création de votre propre œuvre d’art.

○ Matériel fourni Recevez tout le matériel nécessaire pour créer votre magnifique œuvre orange . Nous fournissons des toiles de qualité et une sélection de peintures pour vous permettre de donner vie à votre imagination.

○ Dégustation de champagne Dégustez 2 coupes de délicieux champagnes sélectionnés avec soin par notre sommelière experte Olga CARBOT.

Repartez avec votre chef-d’œuvre et des souvenirs pétillants ! .

Musée Champagne Famille Carbot 12 Boulevard Victor Hugo Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

English : Art Apéro au Musée Champagne Famille Carbot

L’événement Art Apéro au Musée Champagne Famille Carbot Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne