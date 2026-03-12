Art & Artisanat à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé

Art & Artisanat à la Maison Nocé

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Maison Nocé reçoit 2 artisanes d’art et une artiste collagiste pour une journée de rencontre et de découverte

– Mireille Mardero, bijoux et objets en marqueterie de paille

– Marija Milutinovic, vases et luminaires en céramique

– Nadja M, créatrice du jeu L’art de soi spécial kids.

Ateliers démos gratuits pour toute la famille.

15h-17h stand gourmand.

Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. .

Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

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English : Art & Artisanat à la Maison Nocé

L’événement Art & Artisanat à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CdC Coeur du Perche