Art & Artisanat à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé
Art & Artisanat à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé dimanche 19 avril 2026.
Art & Artisanat à la Maison Nocé
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Maison Nocé reçoit 2 artisanes d’art et une artiste collagiste pour une journée de rencontre et de découverte
– Mireille Mardero, bijoux et objets en marqueterie de paille
– Marija Milutinovic, vases et luminaires en céramique
– Nadja M, créatrice du jeu L’art de soi spécial kids.
Ateliers démos gratuits pour toute la famille.
15h-17h stand gourmand.
Pratique à la Maison Nocé (arts de la table, objets de décoration, épicerie fine) au 38 rue Roger Vaugeois à Nocé. .
Maison Nocé 38 Rue Roger Vaugeois Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
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L’événement Art & Artisanat à la Maison Nocé Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CdC Coeur du Perche