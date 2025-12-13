Art Attak’ > Atelier Ados Saint-Lô

Art Attak’ > Atelier Ados

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : 2026-02-25

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

En lien avec l’exposition, le graff s’invite au musée et c’est toi l’artiste !

Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Art Attak’ > Atelier Ados

