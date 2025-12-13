Art Attak’ > Atelier Ados Saint-Lô
Art Attak’ > Atelier Ados Saint-Lô mercredi 25 février 2026.
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
En lien avec l’exposition, le graff s’invite au musée et c’est toi l’artiste !
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr .
