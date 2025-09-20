Art au Donjon Deux Rivières
Art au Donjon Deux Rivières samedi 20 septembre 2025.
Art au Donjon
Donjon de Cravant Deux Rivières Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Colette Béchet ouvre les portes de son Donjon lors des Journées du Patrimoine, au programme visite de son atelier d’artiste, oeuvres de Jacques Grange (artiste invité). .
Donjon de Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 16 69 17
