Art au Donjon Deux Rivières

Art au Donjon Deux Rivières samedi 20 septembre 2025.

Art au Donjon

Donjon de Cravant Deux Rivières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Colette Béchet ouvre les portes de son Donjon lors des Journées du Patrimoine, au programme visite de son atelier d’artiste, oeuvres de Jacques Grange (artiste invité). .

Donjon de Cravant Deux Rivières 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 16 69 17

