Art Cade déménage ! Fête de départ le 11 décembre ! 35 Rue De la Bibliothèque Marseille 1er Arrondissement

Art Cade déménage ! Fête de départ le 11 décembre !

Jeudi 11 décembre 2025 de 19h à 2h. 35 Rue De la Bibliothèque 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Fête de départ d’Art Cade le 11 décembre 2025 ! Avec concerts !

Après 33 ans d’activités, et plus de 1000 artistes accompagné.es, l’association Art Cade ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Art Cade déménage, change de mode, prend du large et repense les enjeux esthétiques, sociaux et politiques, dans un monde en plein bouleversement.



En 2026, l’association quitte la galerie des Bains Douches pour un nouveau lieu prés des Réformés.







Le 11 décembre sera donc la dernière soirée de l’association à la Galerie des Bains Douches de la Plaine, et une occasion de se retrouver dans cet espace mythique, l’un des premiers espaces d’art contemporain associatif à avoir ouvert à Marseille, en 1992.







Le projet d’Art Cade mute et se poursuit, avec une programmation hors les murs chez les amies du Couvent pour la Relève en février 2026, avec Ix Dartayre. Toujours dans les chapelles pour le Pac en mai 2026, avec un appel à candidature toujours en ligne: https://www.art-cade.net/appels-%C3%A0-candidatures



Et, à partir de septembre 2026, dans notre nouvel espace aux Réformés.







Cette année est aussi l’année de la construction d’un partenariat structurant avec les Ateliers Sud Side, pour mutualiser nos compétences et nos outils afin de mieux accompagner la production des projets artistiques.



Pour fêter ensemble cette transition, on se retrouve pour danser, avec un line up 100 % féminin, doux et joyeux ! Avec Lulu Lao, bail précaire et Paula Soa. .

35 Rue De la Bibliothèque 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication.artcade@gmail.com

English :

Art Cade farewell party on December 11, 2025! With concerts!

