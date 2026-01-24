Art, chic, pop Lille

Art, chic, pop

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Dans le prolongement de la découverte des façades du Musée de l’Hospice Comtesse et au détour de motifs d’architecture, les enfants font des croquis et composent une architecture animée sous forme d’un pop’up en explorant la technique du papier découpé, plié et collé.

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

Following on from their discovery of the façades of the Musée de l’Hospice Comtesse, and using architectural motifs, children will sketch and create an animated pop-up architecture, exploring the technique of cutting, folding and gluing paper.

