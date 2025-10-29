Art contemporain : 122ème Salon d’Automne à Paris Place de la Concorde PARIS 08

Art contemporain : 122ème Salon d’Automne à Paris Place de la Concorde PARIS 08 mercredi 29 octobre 2025.

Pour sa 122ᵉ édition, Le Salon d’Automne vous donne rendez-vous du 29 octobre au 2 novembre, place de la Concorde, à quelques encablures du Petit Palais où il est né en 1903. 1 000 artistes, issus de 48 nationalités et répartis en 19 sections, exposeront leurs œuvres sur deux pavillons couvrant près de 4 000 m². Pendant 5 jours, 30 000 visiteurs y sont attendus pour célébrer la diversité de l’art contemporain : peinture, sculpture, architecture, gravure, dessin, photographie, art environnemental, art digital, art singulier, livres d’artistes, etc. Depuis plus de 120 ans, le Salon d’Automne fait rayonner l’art sous toutes ses formes, offrant une vitrine unique à la diversité de la création contemporaine et s’imposant comme un temps fort de la vie culturelle parisienne.

Salon d’art contemporain résolument ancré dans son présent, pour sa 122ème édition, le Salon d’Automne franchit par ailleurs un cap inédit en plaçant la protection des océans au cœur de sa programmation. Parallèlement à la présentation de plus de 1000 œuvres, une programmation culturelle dédiée fera de cet événement un véritable manifeste artistique pour la sauvegarde du patrimoine marin mondial.

Cette édition s’inscrit dans le programme gouvernemental «La Mer en commun», labellisé par le ministère de la Transition écologique. Elle est parrainée par Louis Burton, navigateur français emblématique de la course au large et fervent défenseur des océans.

Expositions thématiques, conférences, projections, invités engagés, parcours artistique sur la Mer…la programmation de cette prochaine édition mêle délibérément art, science et conscience pour faire résonner les enjeux environnementaux avec la puissance de la création contemporaine.

Temps forts de cette édition :

Intervention en direct de Louis Burton depuis la Transat Café L’OR pour partager sa progression dans la course et son engagement pour les océans.

Œuvres engagées de Nicole King, éco-artiste et coordinatrice « La Mer en commun » du Salon, avec conférences et débats sur la protection des océans.

Œuvre monumentale de Jean-François Larrieu, accompagnée du film Reset : la beauté sauvera le monde.

Performance calligraphique inédite de la Japonaise Koho Kurihara, explorant la beauté et la puissance de la mer.

Fondation Tara : conférences sur ses actions et ses résidences d’artistes.

Corinne Copin (collectif Génération Mer) : sensibilisation au patrimoine marin avec une conférence sur la Mer et sa protection.

Débat avec le sociologue Serge Guérin sur les représentations du vieillissement dans l’art.

Rétrospective du grand portraitiste du XXème siècle Édouard Mac’Avoy, présentant un paysage et deux de ses portraits (La ville de Rouen, Eugène Ionesco, Johnny Hallyday).

Soirée musicale avec le pianiste iranien Nima Sarkechik, pour un voyage sonore poétique.

Ateliers pour le jeune public : Passage Clouté x Lab Galerie propose des sessions ludiques d’initiation à l’art urbain.

Pour en savoir plus : www.salon-automne.com

Pour sa 122ᵉ édition, Le Salon d’Automne vous donne rendez-vous du 29 octobre au 2 novembre, place de la Concorde, à quelques encablures du Petit Palais où il est né en 1903.

Du mercredi 29 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

vendredi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, samedi

de 11h00 à 20h00

payant

Lieu : Place de la Concorde, entrée rue de Rivoli (face à l’Hôtel de la Marine)

Dates : mercredi 29 octobre – dimanche 2 novembre 2025

Horaires : 11h-20h (vendredi jusqu’à 21h, dimanche jusqu’à 18h)

Tarifs : Pass 5 jours 40€ (valable du mercredi au dimanche), plein tarif 16 €, réduit 8 € (12-26 ans, étudiants, familles nombreuses), gratuit pour les -12 ans, étudiants en art, demandeurs d’emploi et presse.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-02T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T11:00:00+02:00_2025-10-29T20:00:00+02:00;2025-10-30T11:00:00+02:00_2025-10-30T20:00:00+02:00;2025-10-31T11:00:00+02:00_2025-10-31T21:00:00+02:00;2025-11-01T11:00:00+02:00_2025-11-01T20:00:00+02:00;2025-11-02T11:00:00+02:00_2025-11-02T18:00:00+02:00

Place de la Concorde Place de la Concorde 75008 PARIS 08

https://www.salon-automne.com/fr lea@morenoconseil.com