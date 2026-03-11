Art corporel au Garten-Treff + Amulettes au Loukoum Jardin Houplin-Ancoisne

Art corporel au Garten-Treff + Amulettes au Loukoum Jardin

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

15 h 18 h

en continu

**Art corporel au Garten-Treff**

Tatiana Ross

Démonstration

Tout public

Le corps se fond dans le paysage, peinture et nature s’entremêlent… Au Garten-Treff, assistez à une performance de body painting unique l’artiste peint le corps d’un modèle, qui disparaît progressivement dans le décor. Arbres, feuillages et objets environnants deviennent complices de cette transformation, créant un jeu fascinant entre illusion et nature. Pendant la performance, vous pourrez échanger avec l’artiste et découvrir son approche !

15 h 18 h

en continu

**Amulettes florales au Loukoum Jardin**

Océane Azeau

Atelier

à partir de 7 ans

Inspirez-vous des nazar boncuk ces amulettes méditerranéennes qui portent chance et des fleurs du Loukoum jardin pour concevoir des amulettes florales, à garder sur vous ou à distribuer à vos proches !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_

15 h 18 h

en continu

**Art corporel au Garten-Treff**

Tatiana Ross

Démonstration

Tout public

Le corps se fond dans le paysage, peinture et nature s’entremêlent… Au Garten-Treff, assistez à une performance de body painting unique l’artiste peint le corps d’un modèle, qui disparaît progressivement dans le décor. Arbres, feuillages et objets environnants deviennent complices de cette transformation, créant un jeu fascinant entre illusion et nature. Pendant la performance, vous pourrez échanger avec l’artiste et découvrir son approche !

15 h 18 h

en continu

**Amulettes florales au Loukoum Jardin**

Océane Azeau

Atelier

à partir de 7 ans

Inspirez-vous des nazar boncuk ces amulettes méditerranéennes qui portent chance et des fleurs du Loukoum jardin pour concevoir des amulettes florales, à garder sur vous ou à distribuer à vos proches !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

3 pm 6 pm

continuous

**Body Art at the Garten-Treff

Tatiana Ross

Demonstration

Open to the public

The body blends into the landscape, painting and nature intermingle? At the Garten-Treff, witness a unique body painting performance: the artist paints the body of a model, who gradually disappears into the background. Trees, foliage and surrounding objects become accomplices in this transformation, creating a fascinating interplay between illusion and nature. During the performance, you can chat with the artist and discover his approach!

3 pm 6 pm

continuous

**Floral Amulets at Loukoum Jardin ** (in French)

Océane Azeau

Workshop

ages 7 and up

Take inspiration from nazar boncuk the Mediterranean amulets that bring good luck and the flowers of the Loukoum Jardin to design floral amulets, to keep on your person or hand out to friends and family!

Mosaïc opening hours: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

_**Find out more about the rendez-vous aux jardins **_

_**Storytelling and music: 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Body art and art workshop: 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Writing and dance workshop: May 3, May 31, 09/6**_

_**Games and improvisational theater: 10/05, 14/06, 13/09**_

L’événement Art corporel au Garten-Treff + Amulettes au Loukoum Jardin Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme