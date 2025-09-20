Art de bâtir : la maison d’Ouilly un équipement exemplaire 28 rue de la cigogne, 69400 Gleizé Gleizé

Art de bâtir : la maison d’Ouilly un équipement exemplaire 28 rue de la cigogne, 69400 Gleizé Gleizé samedi 20 septembre 2025.

Art de bâtir : la maison d’Ouilly un équipement exemplaire Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 28 rue de la cigogne, 69400 Gleizé Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine dont le thème 2025 est le « patrimoine architectural », venez découvrir la Maison d’Ouilly et la ludothèque Jean de La Fontaine.

Samedi 20 septembre

Visite commentée à 10h / découverte de la ludothèque de 10h à 11h et de 14h à 16h

28 rue de la cigogne, 69400 Gleizé Avenue du beaujolais 69400 Gleizé Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 65 37 30 http://www.mairie-gleize.fr https://www.bibliotheque-ludotheque-gleize.fr Maison d’Ouilly et ludothèque Jean de La Fontaine Accès par l’avenue du Beaujolais, stationnement conseillé parking de l’école Georges Brassens

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine dont le thème 2025 est le « patrimoine architectural », venez découvrir la Maison d’Ouilly et la ludothèque Jean de La Fontaine.

@mairie de Gleizé