Art de la russe Le Grand Débarras Amiens

3 Rue Georges Guynemer Amiens

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

En famille

Préparez la monnaie ! « Le Grand Débarras » ouvrira ses portes avant la tombée de la nuit et les refermera, avec un final épatant et cosmique animé en direct par Rosalie-FM !

Comme dans un vrai vide-grenier, les habitants du quartier seront invités à venir déballer leurs marchandises, mais comme dans un vrai spectacle de la compagnie OpUS, quelques intrus magnifiques se seront invités pour vous vendre des salades, histoire de vous faire prendre les vessies pour des lanternes et attraper la berlue. Ceux qui viendront voir un vrai vide-grenier ne seront donc pas au bout de leurs surprises, et ceux qui viendront voir un spectacle verront différents spectacles au cours du spectacle, mais ils verront aussi le spectacle de ceux qui ne voient pas toujours où se trouve le spectacle… Vous l’aurez compris, un spectacle de la compagnie OpUS ne se rate jamais !

Distribution :

Conception, mise en jeu et scénographie Pascal Rome assisté de Ronan Letourneur, Mathieu

Texier et Isa Le Bihan

Création des espaces et jeu Dominique Giroud, Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur, Oliver Miraglia, Laurent Patard ou Gérard Court, Pascal Rome, Matthieu Sinault, Mathieu Texier, Titus ou Christian Goichon, Emmanuelle Veïn

Gratuit

Esplanade Guynemer

Durée 2h30-3h

À partir de 6 ans

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00 billereterie.safran@amiens-metropole.com

