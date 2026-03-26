Art de Rives Rue de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine

Art de Rives

Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La municipalité de Rives-en-Seine et l’association Ateliers d’Arelaune organisent

la 3e édition du salon de peinture et sculpture Art de Rives du 04 au 12 avril 2026,

à la salle de la Tour d’Harfleur de Rives-en-Seine.

L’exposition est ouverte les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 18h, et du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Un invité d’honneur de renom

L’exposition accueillera Christophe-Bruno Avril, artiste rouennais qui dessine et peint depuis l’enfance. En 2009, il a fait une rencontre décisive qui l’a propulsé dans les salons d’Art de Normandie. Durant 10 ans, il a arpenté environ 300 salons, avant d’ouvrir son atelier en mai 2019 (atelier au 44 rue Damiette à Rouen).

Il utilise aussi bien les encres, l’aquarelle, l’acrylique, que parfois l’huile, naviguant aussi bien du noir et blanc,

au sépia, jusqu’à la couleur. L’omniprésence de la ligne n’exclut pas la rondeur . Le rendu de la profondeur de champ permet l’envie de s’évader et de découvrir, ce qu’il ne fait que suggérer, avec sensibilité et instinct. Les motifs sont variés avec toutefois actuellement, une prédominance pour l’architecture.

Plusieurs fois sélectionné au salon des Atistes Français au Grand Palais à Paris, il a obtenu le Prix d’aquarelle Henry Bouvrie en 2017. Il a participé au salon d’Automne de Paris (2017/2022) et au Salon Violet de Paris tous les ans. Il expose actuellement dans deux galeries d’Art.

Coup de projecteur sur des artistes locaux

Les organisateurs souhaitent mettre en avant des artistes normands, ambassadeurs de la Culture locale.

L’objectif est de donner à ces artistes de la visibilité, de promouvoir leur savoir-faire et leur talent, tout en faciliter la rencontre avec le public. .

Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Art de Rives

L’événement Art de Rives Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme