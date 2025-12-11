Art de toucher le clavecin, autour de Louis et François Couperin Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Samedi 14 février, Salle Gabriel Fauré
Lundi 16 février, Musée de la Musique
Master class de Noelle Spieth
Vendredi 13 mars, Bibliothèque Lagrange Fleuret
Concert de restitution
Classes de clavecin et musique de chambre de Béatrice Martin et Esteban Gallegos
En partenariat avec la Fondation Royaumont et le musée de la musique de la Philharmonie de Paris
Le vendredi 13 mars 2026
de 19h00 à 20h00
Du samedi 14 février 2026 au lundi 16 février 2026 :
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
