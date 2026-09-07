ART DÉCO AUTOUR DU BAS-VERNET côté Avenue Torcatis Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ART DÉCO AUTOUR DU BAS-VERNET

côté Avenue Torcatis Devant la passerelle de l’Archipel Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

RDV: Devant la passerelle de l’Archipel, côté Avenue Torcatis

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côté Avenue Torcatis Devant la passerelle de l’Archipel Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

Meeting place: In front of the Archipel footbridge, on the Avenue Torcatis side

L’événement ART DÉCO AUTOUR DU BAS-VERNET Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME