ART DÉCO AUTOUR DU BAS-VERNET côté Avenue Torcatis Perpignan
samedi 24 octobre 2026 · côté Avenue Torcatis · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ART DÉCO AUTOUR DU BAS-VERNET
côté Avenue Torcatis Devant la passerelle de l’Archipel Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
RDV: Devant la passerelle de l’Archipel, côté Avenue Torcatis
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côté Avenue Torcatis Devant la passerelle de l’Archipel Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
Meeting place: In front of the Archipel footbridge, on the Avenue Torcatis side
L’événement ART DÉCO AUTOUR DU BAS-VERNET Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME
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