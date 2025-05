Art déco et Pologne, l’église St Stanislas de Dourges Printemps de l’Art déco – Dourges, 10 mai 2025 07:00, Dourges.

Pas-de-Calais

Art déco et Pologne, l'église St Stanislas de Dourges Printemps de l'Art déco 5 rue Félix Faure Dourges Pas-de-Calais

2025-05-10

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco, nous avons choisi de vous ouvrir des lieux marqués par ce courant artistique de la Reconstruction à la suite de la Première Guerre mondiale. Nos visites guidées vous invitent à redécouvrir ce style et à en savoir plus sur ses caractéristiques.

Inscrite aux monuments historiques et faisant partie du Bassin minier patrimoine mondial, l’église St Stanislas, construite à l’origine pour les mineurs polonais, regorge de trésors Art déco. Située à Dourges, elle est sublimée par les magnifiques vitraux du maître-verrier Francis Chigot, connu pour avoir illuminé les églises de Souchez, Carency et Neuville-Saint-Vaast.

L’église St Stanislas, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, abrite en son sein une pépite Art déco un autel en bois sculpté par Jan Szczepkowski datant de 1925 et réalisé pour le salon des Arts décoratifs et de l’industrie de Paris. .

5 rue Félix Faure

Dourges 62119 Pas-de-Calais Hauts-de-France

As part of the Printemps de l’Art déco (Art Deco Springtime) program, we’ve chosen to open up to you some of the places marked by this artistic movement of post-World War I reconstruction. Our guided tours invite you to rediscover this style and learn more about its characteristics.

Im Rahmen des Art-Deco-Frühlings öffnen wir Ihnen Orte, die von dieser Kunstrichtung des Wiederaufbaus nach dem Ersten Weltkrieg geprägt wurden. Unsere Führungen laden Sie dazu ein, diesen Stil wiederzuentdecken und mehr über seine Merkmale zu erfahren.

Nell’ambito del Printemps de l’Art déco (Primavera dell’Art Déco), abbiamo scelto di aprirvi alcuni dei luoghi segnati da questo movimento artistico di ricostruzione dopo la Prima Guerra Mondiale. Le nostre visite guidate vi invitano a riscoprire questo stile e a scoprirne le caratteristiche.

En el marco del Printemps de l’Art déco (Primavera del Art Déco), hemos decidido abrirle algunos de los lugares marcados por este movimiento artístico de reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. Nuestras visitas guiadas le invitan a redescubrir este estilo y a conocer mejor sus características.

