Art déco et vitrail : la griffe d’un chef d’oeuvre en restauration L’atelier du vitrail Limoges

Art déco et vitrail : la griffe d’un chef d’oeuvre en restauration Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 L’atelier du vitrail Haute-Vienne

Places limitées le matin. Gratuit. Réservation obligatoire.

Signé Francis Chigot

En 1928, l’artiste verrier limougeaud Francis Chigot crée pour le Petit Casino de Vichy un triptyque monumental. Trois vitraux (La Musique – La Comédie – La Tragédie) aux lignes dynamiques, typiques de l’Art déco, captent la lumière et subliment l’espace du grand escalier de l’ancien casino classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette œuvre mêle modernité et intemporalité.

Un retour à l’Atelier du Vitrail

Près d’un siècle plus tard, ces vitraux emblématiques reviennent là où l’histoire continue : notre atelier (https://atelierduvitrail87.frhttps://atelierduvitrail87.fr). Ils seront restaurés pièce par pièce, selon les règles de l’art et le savoir-faire traditionnel des maîtres-verriers.

Une invitation exceptionnelle

Pour cette Journée du Patrimoine, nous ouvrons nos portes pour partager les émotions de ce retour aux sources.

Venez observer la renaissance de ce triptyque et découvrir les étapes d’une restauration d’exception, inscrite au cœur d’un patrimoine architectural remarquable (https://patrimoinevivantnouvelleaquitaine.comhttps://patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com).

À ne pas manquer

Le matin (10h – 11h30) : Rejoignez Martine Tandeau de Marsac, fondatrice de l’association Francis Chigot (https://francischigot.frhttps://francischigot.fr), pour une conférence unique et passionnante sur la genèse et l’importance de ce triptyque — réservation recommandée, places limitées.

L’atelier du vitrail 10 rue Fernand-Malinvaud, ZI Romanet 87000 Limoges Limoges 87039 Romanet Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 30 31 89 [{« type »: « email », « value »: « accueil@atelierduvitrail.fr »}] [{« link »: « https://atelierduvitrail87.fr »}, {« link »: « https://patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com »}, {« link »: « https://francischigot.fr »}, {« link »: « https://atelierdowtrade.fr »}] Créé en octobre 1960 sous la forme d’une société coopérative et participative, l’atelier du vitrail, successeur du peintre-verrier limougeaud Francis Chigot, perpétue l’aventure du vitrail limousin. Parkings gratuits à 300 m et 500 m, rue Bernard Lathière.

© Francis Chigot Association