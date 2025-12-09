Art déco rue Jean Jaurès Visite Guidée en LSF Limoges
Art déco rue Jean Jaurès Visite Guidée en LSF Limoges vendredi 16 janvier 2026.
Limoges Haute-Vienne
À l’aube du XXe siècle est entrepris un grand réaménagement du centre-ville de Limoges. C’est le temps des lignes pures, du béton et des élégants décors géométriques. Du Pavillon du Verdurier à la Maison du peuple, savourez le patrimoine Art Déco du XXe siècle. (Présentation principalement dans la rue Jean Jaurès et le quartier du Verdurier)
– Visite guidée d’1h.
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .
