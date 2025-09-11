Art Discovery #6 Beaux Arts Nantes Saint-Nazaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 13:00 – 17:00

Gratuit : oui étudiant·es

Vous êtes étudiant·e en audiovisuel, arts, architecture, cinéma, communication, design, graphisme, mode… ou étudiant·es interessé·e par l’art et la culture ?Rendez-vous jeudi 11 septembre de 13h à 17h pour Art Discovery, un temps de rencontre privilégié avec les structures artistiques et culturelles de la région. À l’occasion de la rentrée 2025, l’École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire organise la 6? édition d’Art Discovery, destinée à tou·tes les étudiant·es nouvellement arrivés de France ou de l’international. Au programme : Présentation des programmations et temps forts de la saison à venirInformations sur les abonnements étudiants et tarifs réduitsDécouverte des ateliers, cours, workshops et opportunités de stage Cette après-midi à vocation à donner une vision globale de l’offre de la scène artistique et culturelle du territoire.

Beaux Arts Nantes Saint-Nazaire Île de Nantes Nantes 44200

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr 02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/fr/art-discovery-6