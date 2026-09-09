Informations pratiques

Puilboreau

Art du cirque – « Black Dog » de la Cie Gokaï

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 21:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Découvrez le spectacle « Black Dog » de la Compagnie Gokaï, le vendredi 27 novembre à 20h30 au Cube.

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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Come see the Compagnie Goka’s show “Black Dog” on Friday, November 27, at 8:30 p.m. at Le Cube.

L’événement Art du cirque – « Black Dog » de la Cie Gokaï Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle