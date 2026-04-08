ART DU THÉ ET CALLIGRAPHIE AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle-Isle Agde

Agde

ART DU THÉ ET CALLIGRAPHIE AU CHÂTEAU LAURENS

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez mêler dégustation et culture au château Laurens.

Artborescia vous propose des ateliers dégustation de thé ainsi qu’une visite du château Laurens.

1. Visite du Château Laurens (1 heure)

Découvrez l’histoire et l’architecture fascinantes du château lors d’une visite guidée d’une heure. Explorez les salles majestueuses et les jardins pittoresques tout en apprenant sur l’histoire de cet endroit.

2. Atelier Art du Thé & Calligraphie (1 heure)

Participez à un atelier immersif où vous apprendrez l’art de la cérémonie du thé tout en découvrant les techniques de calligraphie. Cet atelier vous permettra de vous détendre et de développer votre créativité dans un cadre inspirant. .

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 95 42 56 72

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English :

Combine tea tasting and culture at Château Laurens.

Artborescia offers tea-tasting workshops and a tour of Château Laurens.

L’événement ART DU THÉ ET CALLIGRAPHIE AU CHÂTEAU LAURENS Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34