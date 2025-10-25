Art Emergence : festival « What the world needs now » La Maison des Métallos Paris

Art Emergence : festival « What the world needs now » La Maison des Métallos Paris samedi 25 octobre 2025.

« What the world needs now tire son titre d’une chanson de Dionne Warwick qui parle tout autant de désir que d’urgence.

Dans un contexte politique national et international toujours plus violent, de précarisation du secteur culturel et d’accentuation du rapport de force entre camps réactionnaires et progressistes, l’émergence est, paradoxalement, sur toutes les lèvres et de tous les programmes. Mais comment envisager l’avenir et construire notre professionnalisation dans des contextes sociaux et de travail en tension ? À l’heure des prises de positions vagues et des textes creux, comment mettre en pratique les discours que l’on porte ?

Aussi, le temps d’un weekend, nous invitons artistes, chercheur·ses et publics à venir incarner, collectivement, avec nous, les dissonances de notre secteur. En écho à l’histoire de la Maison des Métallos, haut lieu de syndicalisme, de co-apprentissage politique et de lutte antifasciste, la programmation propose d’articuler mise en partage de récits, de formes et d’outils pratiques.

Ateliers, discussions, performances, concerts et dj set viennent s’articuler pour créer un lieu de travail, de rencontres et de soin, où les individualités s’expriment, se légitiment, se décentrent et se renforcent mutuellement. »

Assia Ugobor, Flora Fettah, Lamia Zanna − Programmatrices du festival

Les artistes et collectifs du festival Sarah Netter & Laura Boullic – Collectif SMAC – Charlie C. Thomas – Catol Teixeira & Luara Raio – Envahisseurs : Deicy Sanches & Mayvis William – Marara Kelly – Yoké Collectif – Élie Autain – Socheata Aing – États de corps – Pierre et la Rose.

Conçu dans la cadre d’Art Emergence, nouvelle manifestation dédiée à la jeune création contemporaine, le festival « What the world needs now » met en lumière des artistes et collectifs qui investissent les différents espaces de la Maison des Métallos.

La programmation est conçue par Assia Ugobor, Flora Fettah et Lamia Zanna.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 15h00 à 22h00

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h00 à 00h30

Pass 1 jour｜10 € [early bird] puis 15 €

Pass 2 jours｜15 € [early bird] puis 20 €

Public adultes.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris