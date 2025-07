Art en crue Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire

Art en crue Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire samedi 2 août 2025.

Art en crue

Les Rosiers-sur-Loire Ile Ollivier Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

L’Art en Crue revient pour sa 11ème édition.

Un weekend musical PRIX LIBRE sous son traditionnel chapiteau, dans un cadre enchanteur classé Natura 2000, en bord de Loire.

Une ambiance à la fois conviviale, amicale et familiale !

Au programme :

– spectacles vivants ( clown)

– concerts ( rock, rock garage, rap, cuivre, balkans …)

– ateliers graphiques

– marché producteur et artisanal local le dimanche

– jeux en bois pour petits et grands (dimanche aussi)

– restauration et bar sur place (pas de CB) avec que des produits locaux

– parking et camping gratuit

– chiens, brebis, poules, canards et autres amis à poils ou à plumes acceptés mais tenus en laisse OBLIGATOIRE.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 2 au dimanche 3 août 2025 le dimanche de 11h à 1h. Le samedi de 17h30 à 2h. .

Les Rosiers-sur-Loire Ile Ollivier Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire artencrue@gmail.com

English :

Art en Crue returns for its 11th edition.

A weekend of FREE PRICE music under its traditional big top, in an enchanting Natura 2000 listed setting on the banks of the Loire.

A convivial, friendly, family atmosphere!

German :

L?Art en Crue kehrt für seine elfte Ausgabe zurück.

Ein musikalisches Wochenende zum FREIEN PREIS unter seinem traditionellen Zeltdach in einer zauberhaften, unter Natura 2000 stehenden Umgebung am Ufer der Loire.

Eine gesellige, freundschaftliche und familiäre Atmosphäre!

Italiano :

Art en Crue torna per la sua 11a edizione.

Un fine settimana di musica GRATUITA sotto il tradizionale tendone, in un’incantevole cornice classificata Natura 2000 sulle rive della Loira.

Un’atmosfera conviviale, amichevole e familiare!

Espanol :

Art en Crue vuelve en su 11ª edición.

Un fin de semana de música GRATUITA bajo su tradicional carpa, en un encantador entorno protegido Natura 2000 a orillas del Loira.

Un ambiente cordial, amistoso y familiar

