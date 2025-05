Art en liberté Visites d’ateliers – Meschers-sur-Gironde, 27 mai 2025 07:00, Meschers-sur-Gironde.

Dans le cadre de l’évènement ART EN LIBERTE- VISITES D’ATELIERS organisé par l’association l’œil d’artiste sur le Pays royannais, Martine Durand vous ouvre les portes de son atelier -galerie à Meschers.

21 Rue du Sablon

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 59 82 49

English :

As part of the ART EN LIBERTE VISITES D?ATELIERS event organized by the l?il d?artiste association in the Pays royannais region, Martine Durand opens the doors of her studio/gallery in Meschers.

German :

Im Rahmen der Veranstaltung ART EN LIBERTE- VISITES D’ATELIERS, die von der Association l??il d’artiste im Pays royannais organisiert wird, öffnet Martine Durand die Türen ihres Ateliers und ihrer Galerie in Meschers.

Italiano :

Nell’ambito della manifestazione ART EN LIBERTE VISITES D’ATELIERS, organizzata dall’associazione l’il d’artiste del Pays royannais, Martine Durand apre le porte del suo studio e della sua galleria a Meschers.

Espanol :

En el marco del evento ART EN LIBERTE VISITES D’ATELIERS, organizado por la asociación l’il d’artiste del Pays royannais, Martine Durand abre las puertas de su taller y galería en Meschers.

