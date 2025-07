Art en lieux Refaire le monde Royère-de-Vassivière

Art en lieux Refaire le monde Royère-de-Vassivière mardi 8 juillet 2025.

Art en lieux Refaire le monde

Place de la Mayade Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-08

rt en lieux est un programme développé depuis 2004 avec la commune de Royère de Vassivière. Il place la rencontre des habitants avec les collections du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine au cœur du projet.

Cette année le Frac-Artothèque à sélectionner des œuvres en lien étroit avec les habitants qui ouvrent leurs portes à l’art d’aujourd’hui. La pharmacienne, la coiffeuse, la bouchère, le garagiste, le médecin, les agents de la Mairie, les journalistes de la Radio de Vassivière etc., tous accueillent des œuvres pour les faire partager autant à la population locale qu’aux touristes de passage. Tout en s’appuyant sur la notion de prêt d’œuvres qui caractérise l’Artothèque, Art en lieux la prolonge et contribue au développement et à la valorisation des apprentissages des pratiques d’amateurs d’art contemporain à l’échelle d’un village. .

Place de la Mayade Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

English : Art en lieux Refaire le monde

German : Art en lieux Refaire le monde

Italiano :

Espanol : Art en lieux Refaire le monde

L’événement Art en lieux Refaire le monde Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2025-06-19 par SPL Terres de Limousin