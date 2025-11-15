Art en Stock Le Mix Mourenx

Art en Stock

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

De 10h à 12h et de 14h à 17h, couloir du Ciné M Atelier Écris ton prénom en Stop Motion proposé par l’ association Grand Écran sans inscription.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, Hall du Mix Atelier Fabrique ta carte postale de rêve proposé par Lino Bavure

De 11h à 12h et de 14h à 17h , Hall du Mix Atelier Impression végétale proposé par Marie Baudoin

De 10h à 12h, Atelier initiation au Tufting (création en laine) proposé par La Balmo Tufting. À partir de 11 ans.

De 14h à 17h, Hall du Mix Atelier Upcycling couture proposé par l’Atelier Zag, à partir de 7 ans. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

