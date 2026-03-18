Art en Vrac à la découverte des artistes Salies-de-Béarn
Art en Vrac à la découverte des artistes Salies-de-Béarn samedi 4 avril 2026.
Art en Vrac à la découverte des artistes
Dans la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La 18ème rencontre des Arts Contemporains ouvre ses portes avec près de 75 artistes (peintres, sculpteurs, photographes) qui investissent 14 lieux dans la petite cité du sel.
Au programme
14h à 19h rencontre avec les artistes.
10h30 cinéma du vrac avec un documentaire sur l’Enigme Vélazquez (cinéma le Saleys).
15h atelier ouvert à tous sur le travail de l’argile en compagnie de Cécile Vassort (église saint-Vincent).
Et bien évidemment, la journée sera animée par de la musique (centre des congrès).
A ne rater sous aucun prétexte ! .
Dans la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso@artenvrac.fr
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L’événement Art en Vrac à la découverte des artistes Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves