Art en Vrac à la découverte des artistes

Dans la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La 18ème rencontre des Arts Contemporains ouvre ses portes avec près de 75 artistes (peintres, sculpteurs, photographes) qui investissent 14 lieux dans la petite cité du sel.

Au programme

14h à 19h rencontre avec les artistes.

10h30 cinéma du vrac avec un documentaire sur l’Enigme Vélazquez (cinéma le Saleys).

15h atelier ouvert à tous sur le travail de l’argile en compagnie de Cécile Vassort (église saint-Vincent).

Et bien évidemment, la journée sera animée par de la musique (centre des congrès).

A ne rater sous aucun prétexte ! .

Dans la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso@artenvrac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Art en Vrac à la découverte des artistes

L’événement Art en Vrac à la découverte des artistes Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves