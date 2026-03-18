Art en Vrac à la découverte des artistes

Dans la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Plein feux sur la 18ème d’Art en VRAC 75 artistes (peintres, sculpteurs, photographes) seront présents dans la petite cité du sel. Au programme

10h à 19h rencontre avec les artistes.

10h30 cinéma du Vrac avec L’essence de la Danse de Germaine Acogny.

14h atelier collage avec Christelle Valadier (salle Jean Monnet).

15h atelier travail de l’argile avec Cécile Vassort (église saint-Vincent).

Toute la journée sera animée par de la musique (centre des congrès). A ne rater sous aucun prétexte ! .

Dans la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso@artenvrac.fr

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English : Art en Vrac à la découverte des artistes

L’événement Art en Vrac à la découverte des artistes Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves