Art et artistes à Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Art et artistes à Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère dimanche 21 septembre 2025.

Art et artistes à Notre Dame de Lourdes Journées européennes du Patrimoine

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’église Notre Dame de Lourdes ne laisse pas indifférent…

Son architecture étonne, parfois dérange, a souvent fait débat y compris parmi les Romanais.



Mais que sait-on réellement de ceux qui l’ont imaginé et construite ?

Place Jean Jaurès Eglise Notre Dame de Lourdes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The church of Notre Dame de Lourdes leaves no one indifferent…

Its architecture is astonishing, sometimes disturbing, and has often been the subject of debate, even among the people of Roman.



But what do we really know about the people who designed and built it?

German :

Die Kirche Notre Dame de Lourdes lässt niemanden gleichgültig…

Ihre Architektur erstaunt, stört manchmal und hat oft zu Diskussionen geführt, auch unter den Einwohnern von Romanais.



Doch was weiß man wirklich über die Menschen, die sie erdacht und gebaut haben?

Italiano :

La chiesa di Notre Dame de Lourdes non lascia indifferenti…

La sua architettura è sorprendente, a volte inquietante, ed è stata spesso oggetto di dibattito, anche tra i romani.



Ma cosa sappiamo veramente delle persone che l’hanno progettata e costruita?

Espanol :

La iglesia de Notre Dame de Lourdes no deja indiferente a nadie…

Su arquitectura es sorprendente, a veces inquietante, y a menudo ha sido objeto de debate, incluso entre los romanos.



Pero, ¿qué sabemos realmente de las personas que la diseñaron y construyeron?

