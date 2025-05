Art et balade – Murbach, 31 mai 2025 11:00, Murbach.

Haut-Rhin

Art et balade 1 rue de l’église Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31 11:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Exposition buvette concerts

Le temps d’un week-end, le charmant village de Murbach se transforme en galerie à ciel ouvert avec Art et Balade, un événement où patrimoine et création contemporaine dialoguent avec poésie. Le concept ? Une promenade libre à travers ruelles, granges et garages ouverts pour l’occasion, où les œuvres de 11 artistes sélectionnés par René Weber prennent vie dans des lieux insolites, en pleine harmonie avec le cadre villageois.

Parmi les artistes présents Pascal Bichain, Claire Boireau, Richard Chapoy, Marie-Laure Collange, Francis et Marie Hungler, Bérénice Joessel, Jean-Luc Schické, Mitsuo Shiraishi, Dan Steffan et Raymod Stoppele. Une diversité de regards, de techniques et de sensibilités pour un véritable voyage visuel et émotionnel.

Les élèves des écoles de Buhl participeront également à cette aventure artistique, apportant une touche fraîche et spontanée à l’ensemble du parcours.

Deux concerts viendront ponctuer le week-end dans l’écrin exceptionnel de l’abbaye de Murbach, à 16h

le samedi, des musiciens de la Philharmonie de Strasbourg offriront une parenthèse musicale raffinée,

le dimanche, place aux vibrations folk et blues du chanteur Loner Deer, pour une ambiance intimiste et chaleureuse.

Enfin, une buvette “Couleurs Aux Murs” proposera boissons et petite restauration tout au long de l’événement.

Une expérience artistique immersive, à la croisée de l’art vivant et du patrimoine rural, à ne surtout pas manquer ! 0 .

1 rue de l’église

Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05

English :

Exhibition refreshment bar concerts

German :

Ausstellung Getränkestand Konzerte

Italiano :

Mostra bar ristoro concerti

Espanol :

Exposición bar conciertos

L’événement Art et balade Murbach a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller