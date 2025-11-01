Art et Carrosserie Musée Automobile Bellenavois Bellenaves

Musée Automobile Bellenavois Lieu-dit Saint-Bonnet de Tizon Bellenaves Allier

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-01

L’automobile et l’art se combine durant une semaine, pour offrir aux visiteurs l’occasion unique de profiter des lignes courbes, abstraites et concrètes de la culture artistique.

Musée Automobile Bellenavois Lieu-dit Saint-Bonnet de Tizon Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 89 72 58 amaballier@gmail.com

English :

Cars and art combine for a week, offering visitors a unique opportunity to enjoy the curved, abstract and concrete lines of artistic culture.

German :

Auto und Kunst verbinden sich eine Woche lang, um den Besuchern die einmalige Gelegenheit zu bieten, die geschwungenen, abstrakten und konkreten Linien der künstlerischen Kultur zu genießen.

Italiano :

Auto e arte si uniscono per una settimana, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di godere delle linee curve, astratte e concrete della cultura artistica.

Espanol :

Coches y arte se combinan durante una semana, ofreciendo a los visitantes una oportunidad única de disfrutar de las líneas curvas, abstractas y concretas de la cultura artística.

