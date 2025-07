Art et émotion « Scapbooking » Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-06

2025-08-06

Venez exprimer votre créativité tout en explorant vos souvenirs.

Pensez à apporter des photos et des magazines !

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Art et émotion « Scapbooking »

Come and express your creativity while exploring your memories.

Don’t forget to bring photos and magazines!

German : Art et émotion « Scapbooking »

Kommen Sie und bringen Sie Ihre Kreativität zum Ausdruck, während Sie Ihre Erinnerungen erforschen.

Denken Sie daran, Fotos und Zeitschriften mitzubringen!

Italiano :

Venite a esprimere la vostra creatività esplorando i vostri ricordi.

Non dimenticate di portare foto e riviste!

Espanol : Art et émotion « Scapbooking »

Ven y expresa tu creatividad mientras exploras tus recuerdos.

¡No olvides traer fotos y revistas!

L’événement Art et émotion « Scapbooking » Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Villeneuve Vallée du Lot