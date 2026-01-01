Art et Foi Exposition Pontarlier
Art et Foi Exposition Pontarlier samedi 14 février 2026.
Art et Foi Exposition
Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-14
Organisé par Art et Foi.
A l’occasion du 800e anniversaire de la mort de François d’Assise, l’association Art et Foi Haut-Doubs a proposé à une quinzaine d’artistes de travailler en toute liberté sur le poème des créatures de François d’Assise. .
Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 guiraudjoe25@gmail.com
English : Art et Foi Exposition
