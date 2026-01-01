Art et Foi Exposition Pontarlier

Art et Foi Exposition

Chapelle des Annonciades Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-14

Organisé par Art et Foi.

A l’occasion du 800e anniversaire de la mort de François d’Assise, l’association Art et Foi Haut-Doubs a proposé à une quinzaine d’artistes de travailler en toute liberté sur le poème des créatures de François d’Assise. .

Chapelle des Annonciades Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 84 78 14 guiraudjoe25@gmail.com

