Art et Mythologie chez Jean II Cotelle et Jean-Baptiste Lully Pavillon Vendôme Clichy
Mercredi 25 mars, IESA – 16 Rue Claude Bernard, 75005 Paris
Jeudi 9 avril, Pavillon Vendôme – 2 Rue du Guichet, 92110 Clichy
Art et Mythologie chez Jean II Cotelle et Jean-Baptiste Lully , de l’Opéra à la Galerie
David Brouzet, travail de Médiation
Lisandro Nesis, gestuelle, prononciation restituée du français et mise en espace
Étudiant.es de l’IESA et du département de musique ancienne et des pratiques historiques
En partenariat avec l’IESA et le Pavillon Vendôme de Clichy
Le jeudi 09 avril 2026
de 19h00 à 20h30
Le mercredi 25 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Informations
Public jeunes et adultes.
Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy
