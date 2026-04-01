Névez

Art et nature H2ONa poser son regard sur la nature

Plage Rodel Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre du projet artistique participatif H2ONa, la photographe Maud Martin et l’association Bretagne Vivante

proposent une journée immersive mêlant observation naturaliste, photographie et temps convivial.

La matinée est consacrée à un focus sur les clichés de nature au fil d’une balade guidée, les participants sont invités à observer la faune, la flore et les paysages, à explorer les liens entre l’eau et le vivant et à affiner leur regard photographique sur l’environnement.

La sortie se déroule en compagnie d’un groupe du CCAS.

Un pique-nique convivial, d’une durée d’environ deux heures, est prévu le midi chacun est invité à apporter un pique-

nique zéro déchet.

A la suite de la balade photographique terrain, un temps de création-composition a lieu l’après-midi autour de soi, et

du corps perçu comme élément de nature, en écho au regard posé sur l’eau et l’estran.

Accompagnés par la photographe Maud Martin, les participants sélectionnent leurs images, découvrent les bases de la retouche, de l’impression, et réalisent un autoportrait ou un portrait “nature” sous forme d’œuvre plastique avec laquelle ils repartent en fin de session d’atelier.

Ouvert à tous, sans prérequis, l’atelier s’inscrit dans le projet artistique participatif H2ONa, mené à Concarneau,

réunissant habitants et publics variés autour d’une œuvre collective sur l’eau.

Réservation obligatoire la veille avant 12h, auprès de Maud MARTIN 06 63 98 64 37 ; maudmartin01@gmail.com

Durée 6h

Libre participation .

Plage Rodel Névez 29900 Finistère Bretagne +33 6 63 98 64 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Art et nature H2ONa poser son regard sur la nature

L’événement Art et nature H2ONa poser son regard sur la nature Névez a été mis à jour le 2026-04-15 par OTC CCA