Art et Nature 15 – 18 juillet MJC François Rabelais Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T14:00:00 – 2025-07-15T17:00:00

Fin : 2025-07-18T14:00:00 – 2025-07-18T17:00:00

Mardi: fabrication de papier et conception d’un livret (partie 1)

Mercredi: fabrication de papier et conception d’un livret (partie 2)

Jeudi: Teinture végétale

Vendredi: Teinture végétale

Stage adulte et familles (enfants à partir de 5 ans)

Gratuit sur inscription: rodriguesan4in.mjc@gmail.com

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 http://www.mjcsavigny.net

Capsules estivales à Savigny-sur-Orge

©Pierre Lafargue