Art et Océan Médiathèque Yvon-Traineau Bouin

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

15 artistes, 15 œuvres

Venez assister au lancement d’une exposition unique qui réunit 15 artistes et leurs 15 œuvres, chacune reflétant une vision et un univers artistique singuliers.

Cette exposition collective vous invite à explorer une diversité de styles, de techniques et d’expressions, offrant un panorama riche et inspirant de la création contemporaine.

Une occasion exceptionnelle de rencontrer les artistes, d’échanger autour de leurs inspirations et de découvrir des œuvres captivantes dans un cadre convivial et stimulant.

Médiathèque Yvon-Traineau 5 bis rue du Grand Vitrail, 85230 Bouin Bouin 85230 Vendée Pays de la Loire 02 51 68 84 46 http://mediatheque-bouin.c3rb.org

© Médiathèque de Bouin