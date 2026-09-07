Art et Patrimoine, Atelier Galerie Guegon, Guégon

Informations pratiques

Art et Patrimoine 18 – 20 septembre Atelier Galerie Guegon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Nous avons à coeur de mettre en lumière la beauté et la richesse de notre patrimoine, en particulier celui de Bretagne, pour inviter les touristes et les personnes qui le souhaitent à visiter les hameaux, les villages, les cités médiévales qui sont riches d’histoire.

Qu’il s’agisse de vieilles portes, de petites chapelles, les détails des sculptures, les vieilles fermes abandonnées, nous souhaitons donner une nouvelle vie honorable à ces lieux qui attendent de belles initiatives pour les restaurer ; ou encourager les travaux de rénovation qui ont déjà été entrepris.

Nous mettons en évidence l’histoire qui fut à l’origine de la construction de ces demeures, et qui, pour des raisons que l’on ne comprend pas, sont abandonnées, laissées pour compte, comme des objets dont on n’aurait plus l’utilité.

Nous ressentons ces anciennes belles bâtisses, ces portes, ces sculptures qui dépérissent sous nos yeux, avec tant d’émotions, qu’il est essentiel pour nous de les peindre, de leur redonner leurs lettres de noblesse.

Pourquoi tant de fermes, de chapelles, de vieilles maisons sont elles tellement dégradées ?

Qui prend soin d’elles ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne leur attribue plus aucune valeur ?

N’ont-elles pas été dignes de rendre les ervices pour lesquels elles ont été imaginées puis construites ?

Nos techniques artistiques sont principalement le pastel sec, l’acrylique et l’aquarelle.

Nous passons beaucoup de temps et parcourons parfois plusieurs kilomètres pour trouver les perles rares, avant de choisir les meilleures photos que nous avons prises de ces lieux, et donc de les peindre.

Nous voulons au travers des nombreuses expositions que nous organisons, et au sein de notre atelier galerie, attirer les regards sur cette urgence :

Rénover, réaménager, prendre soin de ces vieilles bâtisses qui ont traversé des siècles, et qui méritent tant d’être remises en valeur.

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois 56120 Guegon Guégon 56120 Morbihan Bretagne 0612843672 https://www.annecourtinepastelliste.fr parking sur place

Nous avons à cœur de mettre en lumière la beauté et la richesse de notre patrimoine, en particulier celui de Bretagne

©Anne Courtine