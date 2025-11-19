Art et petite enfance Semaine de la Petite Enfance La Bulle d’R Luçon

La Bulle d’R 21 rue Dumaine Luçon Vendée

Début : 2025-11-19 09:30:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-11-19

Créez une fresque collective et des totems famille, tout en découvrant l’espace Parenthèse, lieu dédié aux parents et enfants.

Mercredi 19 novembre | De 9h30 à 11h30

Luçon | La Bulle d’R | 21 rue Dumaine

Inscription christine.guilbaud@ccas-lucon.fr

Gratuit .

La Bulle d’R 21 rue Dumaine Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire christine.guilbaud@ccas-lucon.fr

