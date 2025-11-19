Art et petite enfance Semaine de la Petite Enfance La Bulle d’R Luçon
Art et petite enfance Semaine de la Petite Enfance La Bulle d’R Luçon mercredi 19 novembre 2025.
Art et petite enfance Semaine de la Petite Enfance
La Bulle d’R 21 rue Dumaine Luçon Vendée


Début : 2025-11-19 09:30:00
fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-11-19
Atelier artistique Art et petite enfance
Atelier artistique Art et petite enfance
Créez une fresque collective et des totems famille, tout en découvrant l’espace Parenthèse, lieu dédié aux parents et enfants.
Mercredi 19 novembre | De 9h30 à 11h30
Luçon | La Bulle d’R | 21 rue Dumaine
Inscription christine.guilbaud@ccas-lucon.fr
Gratuit .
La Bulle d’R 21 rue Dumaine Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire christine.guilbaud@ccas-lucon.fr
English :
Art and early childhood art workshop
German :
Künstlerisches Atelier Kunst und frühe Kindheit
Italiano :
Laboratorio artistico Arte e prima infanzia
Espanol :
Taller de arte Arte y primera infancia
