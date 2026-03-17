Art et topiaire

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Animations dans le cadre des Journées mondiales de la topiaire.

Animations dans le cadre des Journées mondiales de la topiaire. Démonstration taille de topiaire dans le parc. Ateliers enfants, entre 15h et 18h. Visite insolite du parc suivie d’une dégustation de produits locaux. 2 .

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

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English :

Activities as part of the World Topiary Days.

L’événement Art et topiaire Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne