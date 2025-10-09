Art et vins au Doyenné Brioude
Art et vins au Doyenné Brioude jeudi 9 octobre 2025.
Art et vins au Doyenné
place Lafayette Brioude Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
entrée, visite guidée et dégustations
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 18:30:00
fin : 2025-10-09 20:00:00
Date(s) :
2025-10-09
Mêler les 5 sens dans un atelier au Doyenné
.
place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr
English :
Combining the 5 senses in a workshop at Le Doyenné
German :
Vermischen der 5 Sinne in einem Workshop im Doyenné
Italiano :
Combinare i 5 sensi in un laboratorio al Doyenné
Espanol :
Combinar los 5 sentidos en un taller en el Doyenné
L’événement Art et vins au Doyenné Brioude a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne