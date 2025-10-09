Art et vins au Doyenné Brioude

Art et vins au Doyenné Brioude jeudi 9 octobre 2025.

Art et vins au Doyenné

place Lafayette Brioude Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

entrée, visite guidée et dégustations

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09 20:00:00

2025-10-09

Mêler les 5 sens dans un atelier au Doyenné

place Lafayette Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

English :

Combining the 5 senses in a workshop at Le Doyenné

German :

Vermischen der 5 Sinne in einem Workshop im Doyenné

Italiano :

Combinare i 5 sensi in un laboratorio al Doyenné

Espanol :

Combinar los 5 sentidos en un taller en el Doyenné

L’événement Art et vins au Doyenné Brioude a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne