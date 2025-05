Art expo l’ancien et le moderne – Maison du patrimoine Mauléon-Licharre, 30 mai 2025 14:00, Mauléon-Licharre.

Pyrénées-Atlantiques

Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-05-30 14:00:00

fin : 2025-06-30 17:30:00

2025-05-30

Michel Laroche et Agustin « Mole » Pelaez vous invitent à Mauléon.

Ils ont associé leurs talents pour vous proposer un voyage à travers le temps et l’espace. Vous y découvrirez différentes oeuvres au feutre, au crayon, à la peinture acrylique et à l’huile ainsi que de la sérigraphies. .

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

English : Art expo l’ancien et le moderne

Espanol : Art expo l’ancien et le moderne

