JISOO YOO / Habit;udes – Art-Exprim Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation.

Jisoo Yoo est une artiste pluridisciplinaire franco-coréenne née à Séoul, Corée du Sud en 1990, diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy en 2018 ainsi que du Studio national des arts contemporains, Le Fresnoy en 2023. Elle est Lauréate du Prix Révélation Art numérique Art vidéo ADAGP 2023.

Habit;ude est un projet pluridisciplinaire qui questionne des thématiques chères à l’artiste : les habitudes, l’habitat, les frontières et l’identité. Pour l’artiste, notre comportement et la façon dont nous développons nos idées sont liés à nos dogmes sociaux culturels. Ces derniers sont l’héritage de notre culture, notre éducation et nos origines. L’artiste a basé ce projet sur les mouvements que nous effectuons au quotidien, en enregistrant ces gestes sous forme numérique,

En partenariat avec : art-exprim.

Avec le soutien de : La région Ile-de-France, la Mairie du 18ᵉ et la CAF.

Avec le commissariat de : art-exprim.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:30:00+02:00

2025-06-07T19:30:00+02:00_2025-06-08T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:00:00+02:00

Art-Exprim 87 rue Marcadet 75018 Métro : Jules Joffrin : ligne 12 Marcadet – Poissonniers : ligne 4 Bus : Marcadet : ligne 40, ligne 80, ligne 85 Jules Joffrin : ligne 31, ligne 60 Marcadet – Poissonniers : ligne 302, ligne 56, ligne N14, ligne N44 Vélib’ : Marcadet – RameyParis

Exposition autour des questions des habitudes, des frontières et de l’identité.