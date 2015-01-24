Art Faber : Quand l’art raconte l’économie. De fin 18ème à la Première Guerre Cité de l’Économie Paris

Art faber : quant l’art raconte l’économie

Paysage industriel et monde ouvrier du 18e siècle à la Première Guerre mondiale

Conférence • Durée 1h • Auditorium

Samedi 24 janvier à 15h

Un cycle proposé en partenariat avec le Collectif international de l’Art faber / Lab. Arts, Economies et Droit de l’université Paris Panthéon-Assas.

Ils sont rares, presque hors du temps, ces moments où l’homme se lève pour aller travailler… Heureusement, les artistes ont su les saisir, les peindre et les rendre immuables ! L’Art faber a pour ambition d’identifier et d’étudier les représentations artistiques des mondes économiques. À travers trois conférences, dont la première programmée en novembre dernier, ce cycle autour de l’Art faber invite à découvrir des œuvres du 18e siècle aux années 1980, pour comprendre comment les artistes ont raconté, éclairé et transformé le travail, l’entreprise et, plus largement, l’économie.

Cette deuxième rencontre explore les représentations artistiques des paysages industriels et des mondes ouvriers, de la fin du 18e siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. À mesure que s’affirment les révolutions industrielles, les usines s’élèvent, les machines se multiplient et le travail redessine les territoires autant qu’il bouleverse les vies. De Turner à Monet, les artistes témoignent de cette transformation profonde du monde, entre fascination pour le progrès et inquiétude face à la modernité.

Abainville (Meuse) – Vue extérieure des bâtiments de la forge, François Ignace Bonhommé, 1837 © Coll. Musée de l’Histoire du Fer Nancy-Jarville – C.Philippot

Avec Ghislain Lauverjat, directeur des publics de la Cité de l’Économie et historien de l’art.

Le Collectif de l’Art faber regroupe toutes les œuvres d’art qui représentent le travail, l’entreprise et la vie économique, dans leurs multiples formes et secteurs. Il met en valeur un patrimoine artistique riche mais encore méconnu, allant de l’Antiquité à nos jours et mobilisant toutes les expressions artistiques.

Informations pratiques

Durée : 1h

Cité de l'Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/art-faber-quand-lart-raconte-leconomie-fin-18eme-la-premiere-guerre



