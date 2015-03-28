Art Faber : Quand l’art raconte l’économie, entre 1920 et 1979 Cité de l’Économie Paris

Art faber : quant l’art raconte l’économie

Standardisation et société de consommation dans l’art (1920-1979)

Conférence • Durée 1h • Auditorium

Samedi 28 mars à 15h

Un cycle proposé en partenariat avec le Collectif international de l’Art faber / Lab. Arts, Economies et Droit de l’université Paris Panthéon-Assas.

Ils sont rares, presque hors du temps, ces moments où l’homme se lève pour aller travailler… Heureusement, les artistes ont su les saisir, les peindre et les rendre immuables ! L’Art faber a pour ambition d’identifier et d’étudier les représentations artistiques des mondes économiques. À travers trois conférences, dont la première programmée en novembre dernier, ce cycle autour de l’Art faber invite à découvrir des œuvres du 18e siècle aux années 1980, pour comprendre comment les artistes ont raconté, éclairé et transformé le travail, l’entreprise et, plus largement, l’économie.

Cette troisième et dernière rencontre explore les représentations artistiques du monde économique entre 1920 et 1979, une période marquée par la standardisation, la société de consommation et la montée en puissance du secteur tertiaire. Des avant-gardes constructivistes au postmodernisme, l’art devient un miroir critique des transformations du travail et de la production — notamment avec l’apparition du ready-made, ces objets du quotidien détournés en œuvres d’art par des artistes comme Marcel Duchamp, symboles d’une création désormais indissociable de l’industrie et de la consommation.

Avec Ghislain Lauverjat, directeur des publics de la Cité de l’Économie et historien de l’art.

Des visites guidées Art du billet sont proposées à la suite des conférences. En savoir plus

Le Collectif de l’Art faber regroupe toutes les œuvres d’art qui représentent le travail, l’entreprise et la vie économique, dans leurs multiples formes et secteurs. Il met en valeur un patrimoine artistique riche mais encore méconnu, allant de l’Antiquité à nos jours et mobilisant toutes les expressions artistiques.

Infos pratiques :

Durée : 1h

: 1h Date : Samedi 28 mars à 15h

Samedi 28 mars à 15h Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Des avant-gardes aux ready-made, cette masterclass explore comment l’art a mis en scène la standardisation, la société de consommation et les mutations du travail entre 1920 et 1979.

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T16:00:00+02:00

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/art-faber-quand-lart-raconte-leconomie-entre-1920-et-1979



Afficher la carte du lieu Cité de l’Économie et trouvez le meilleur itinéraire

