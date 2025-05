Art Fabrik – Breitenbach-Haut-Rhin, 7 juin 2025 14:00, Breitenbach-Haut-Rhin.

Haut-Rhin

Art Fabrik 6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 20:00:00

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-09

Venez découvrir les œuvres de nombreux artistes ( photos, sculpture, céramique…)

S’Fawrekla La Fabrique a le plaisir d’accueillir l’évènement » Art Fabrik ». Cet événement rassemble des artistes locaux et internationaux qui ont collaboré pour créer des œuvres innovantes et inspirantes, explorant diverses formes d’art telles que la photo, peinture, la sculpture, l’ébenisterie…

Restauration sur place. .

6 rue Erlenbach

Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 75 71 27

English :

Come and discover the works of numerous artists (photography, sculpture, ceramics…)

German :

Entdecken Sie die Werke zahlreicher Künstler (Fotos, Skulpturen, Keramik…)

Italiano :

Venite a scoprire le opere di molti artisti (foto, sculture, ceramiche…)

Espanol :

Venga a descubrir las obras de numerosos artistas (fotografía, escultura, cerámica…)

L’événement Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme de la vallée de Munster