Breitenbach-Haut-Rhin

Art Fabrik

6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-25

Cette exposition présente des œuvres d’artistes peintres du Japon, ainsi que des céramiques, sculptures, photographies, et peintures d’artistes de la région .

S’Fawrekla La Fabrique a le plaisir d’accueillir l’évènement Art Fabrik .

Cette exposition présente des œuvres d’artistes peintres du Japon, ainsi que des céramiques,

sculptures, photographies, et peintures d’artistes de la région .

Ce sera l’occasion de découvrir en avant-première ces créations inédites et d’échanger

directement avec les artistes

Cet événement rassemble des artistes locaux et internationaux qui ont collaboré pour créer des œuvres innovantes et inspirantes. .

6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 75 71 27

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English :

The exhibition features works by Japanese painters, as well as ceramics, sculptures, photographs and paintings by local artists.

L’événement Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Munster