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Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin

Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin

Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin samedi 23 mai 2026.

Adresse : 6 rue Erlenbach

Ville : 68380 Breitenbach-Haut-Rhin

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Breitenbach-Haut-Rhin

Art Fabrik

6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25

Cette exposition présente des œuvres d’artistes peintres du Japon, ainsi que des céramiques, sculptures, photographies, et peintures d’artistes de la région .
S’Fawrekla La Fabrique a le plaisir d’accueillir l’évènement Art Fabrik .

Cette exposition présente des œuvres d’artistes peintres du Japon, ainsi que des céramiques, 
sculptures, photographies, et peintures d’artistes de la région .
Ce sera l’occasion de découvrir en avant-première ces créations inédites et d’échanger 
directement avec les artistes

Cet événement rassemble des artistes locaux et internationaux qui ont collaboré pour créer des œuvres innovantes et inspirantes.   .

6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 75 71 27 

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English :

The exhibition features works by Japanese painters, as well as ceramics, sculptures, photographs and paintings by local artists.

L’événement Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Munster

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