Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin
Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin samedi 23 mai 2026.
Breitenbach-Haut-Rhin
Art Fabrik
6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-25
Cette exposition présente des œuvres d’artistes peintres du Japon, ainsi que des céramiques, sculptures, photographies, et peintures d’artistes de la région .
S’Fawrekla La Fabrique a le plaisir d’accueillir l’évènement Art Fabrik .
Cette exposition présente des œuvres d’artistes peintres du Japon, ainsi que des céramiques,
sculptures, photographies, et peintures d’artistes de la région .
Ce sera l’occasion de découvrir en avant-première ces créations inédites et d’échanger
directement avec les artistes
Cet événement rassemble des artistes locaux et internationaux qui ont collaboré pour créer des œuvres innovantes et inspirantes. .
6 rue Erlenbach Breitenbach-Haut-Rhin 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 37 75 71 27
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English :
The exhibition features works by Japanese painters, as well as ceramics, sculptures, photographs and paintings by local artists.
L’événement Art Fabrik Breitenbach-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Munster