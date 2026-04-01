Art floral Atelier des enfants Sous-sol de la Mairie Le Drennec

Le Drennec

Art floral Atelier des enfants

Sous-sol de la Mairie Rue de la Mairie Le Drennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

La section d’art floral organise pendant les vacances scolaires, un cours d’art floral à destination des enfants et des ados (accompagnés d’un adulte). Les cours sont assurés par un formateur professionnel Bart Van Dijk et sont ouverts aux enfants des membres inscrits à la section du Drennec, mais également aux enfants de la commune et des communes voisines. Si vous souhaitez passer un agréable moment avec vos enfants ou petits-enfants, venez nous rejoindre. Détente et bonne humeur assurées ! Participation financière 5 € enfant pour les membres de l’association et 10 € enfant pour les non adhérents à l’association. Contact et inscriptions vivianeperon@hotmail.fr ou 02.98.40.86.57. .

Sous-sol de la Mairie Rue de la Mairie Le Drennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 40 86 57

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English : Art floral Atelier des enfants

L’événement Art floral Atelier des enfants Le Drennec a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS