Art floral Salle communale Brie-sous-Barbezieux

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Atelier et exposition d’Art Floral organisé par le Comité des Fêtes de Brie-Sous-Barbezieux, le samedi atelier de création florale, et le dimanche exposition florale de peintures et cyanotypes, artistes locaux.

Salle communale Comité des fêtes de Brie-sous-Barbezieux Brie-sous-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 55 25 20

English : Art floral

Floral art workshop and exhibition organised by the Brie-Sous-Barbezieux Festival Committee, with a floral design workshop on Saturday and a floral exhibition of paintings and cyanotypes by local artists on Sunday.

German : Art floral

Workshop und Ausstellung von Blumenkunst, organisiert vom Comité des Fêtes de Brie-Sous-Barbezieux. Am Samstag Workshop für Blumenkreationen, am Sonntag Blumenausstellung mit Gemälden und Cyanotypien, lokale Künstler.

Italiano : Art floral

Laboratorio di arte floreale e mostra organizzata dal Comité des Fêtes de Brie-Sous-Barbezieux, con un laboratorio di creazione floreale il sabato e una mostra floreale di dipinti e cianotipi di artisti locali la domenica.

Espanol : Art floral

Taller y exposición de arte floral organizados por el Comité des Fêtes de Brie-Sous-Barbezieux, con un taller de creación floral el sábado y una exposición floral de pinturas y cianotipos de artistas locales el domingo.

