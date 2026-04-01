Art floral Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Art floral

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Confectionnez votre composition florale en libérant votre sens créatif. Explosion de couleurs garantie !

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Matériel fourni. Inscription obligatoire. .

Domitys Les Safrans 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Art floral

Unleash your creative side and create your own flower arrangement. An explosion of color guaranteed!

L’événement Art floral Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Normandie Pays d’Auge