Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Art floral
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-26 11:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Créez une composition florale avec Catherine.
Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e)
– 1 vase transparent
– 1 assiette de la taille du vase
– Mousse florale (Oasis)
– Décorations de Pâques (facultatives)
– Oeillets
– Renoncules (ou roses)
– Margot
– Branchage saule tortueux
– Lierre
– Mousse
Sur inscription .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
