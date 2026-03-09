Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Art floral Rue de la Grande Abbaye Fréhel jeudi 30 avril 2026.

Art floral

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-04-30 11:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Créez une composition florale avec Catherine.

Matériel nécessaire (à apporter par chaque participant·e)
à venir

Sur inscription   .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Art floral Fréhel a été mis à jour le 2026-03-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Prochains événements à Fréhel